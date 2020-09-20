Минторг США на неделю отложил вступление в силу запрета на скачивание TikTok

Минторг США на неделю откладывает вступление в силу запрета на скачивание приложения TikTok на территории США. Это следует из распространенного в субботу пресс-релиза ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Запрет должен был вступить в силу 20 сентября. "В свете недавнего позитивного развития событий министр торговли США Уилбур Росс <...> отложит вступление в силу запрета <...> до 23:59 27 сентября", - сказано в сообщении.