Минторг США на неделю отложил вступление в силу запрета на скачивание TikTok
Минторг США на неделю откладывает вступление в силу запрета на скачивание приложения TikTok на территории США. Это следует из распространенного в субботу пресс-релиза ведомства, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
Запрет должен был вступить в силу 20 сентября. "В свете недавнего позитивного развития событий министр торговли США Уилбур Росс <...> отложит вступление в силу запрета <...> до 23:59 27 сентября", - сказано в сообщении.
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