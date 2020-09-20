Оператор TikTok доволен, что с Oracle и Walmart устранили поводы для тревоги США

Оператор социальной сети TikTok на территории США выразил удовлетворение тем, что его договоренности с американскими компаниями Oracle и Walmart устранили основания для обеспокоенности администрации США. Эта позиция изложена в субботу в Twitter TikTok, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы довольны тем, что предложение TikTok, Oracle и Walmart устраняет основания для обеспокоенности администрации США и урегулирует вопрос дальнейшего будущего TikTok в США", - уточнила компания, принадлежавшая китайской ByteDance.

Президент США Дональд Трамп в субботу заявил журналистам, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart. По словам Трампа, американский сегмент соцсети "не будет иметь отношения к Китаю", сохранит свое название и будет базироваться в штате Техас.

Как ранее сообщил торговый представитель США высокого ранга, американские власти начнут ограничивать работу TikTok в стране с 12 ноября, если к этому моменту не будет заключена сделка по продаже американского сегмента этой социальной сети. Само приложение TikTok, а также мессенджер WeChat, нельзя будет скачать уже с 20 сентября. Минторг США в субботу отложил на неделю вступление в силу запрета на скачивание приложения TikTok.

В пресс-службе Минторга в субботу информировали, что Oracle "будет отвечать за ключевые технологии и обеспечение безопасности персональных данных всех пользователей в США". Окончательный вариант сделки будет зависеть от Oracle и Walmart, документация и условия подлежат утверждению Комитета по иностранным инвестициям в США, уточнило министерство.

Президент США объявил 31 июля, что планирует запретить TikTok на территории США. Позже он заявил, что американские компании должны заключить сделку о приобретении этой социальной сети у китайской ByteDance до 15 сентября, иначе ее работа будет запрещена на территории Соединенных Штатов. Опасения вашингтонской администрации в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. 14 августа Трамп подписал исполнительный указ, обязующий ByteDance отказаться от всех связанных с соцсетью активов на американской территории.