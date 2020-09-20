Трамп 21 сентября издаст указ о санкциях за оружейные сделки с Ираном

Президент США Дональд Трамп 21 сентября подпишет исполнительный указ, разрешающий введение американских санкций за проведение оружейных сделок с Ираном. Об этом сообщил в воскресенье агентству Reuters представитель администрации США высокого ранга, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Односторонние рестрикции будут затрагивать как продажу, так и закупку обычных вооружений, лишать "нарушителей" оружейного эмбарго доступа на американский рынок.

Согласно указу, в Вашингтоне намерены дать широкое толкование понятия "обычные вооружения". В частности, в перечень могут быть включены быстроходные катера и печатные платы, используемые в системах наведения баллистических ракет. Под ограничения подпадут более 20 лиц и организаций, причастных, по мнению США, к ядерной и ракетной программам, а также программе по обычным вооружениям Ирана.

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил в субботу вечером, что Соединенные Штаты в ближайшие дни примут меры против Ирана и "нарушителей" возвращаемых, по мнению американской администрации, санкций Совета Безопасности ООН. По мнению властей США, с 19 сентября резолюции СБ ООН 1696, 1737, 1747, 1803, 1835 и 1929 вновь вступают в силу.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 11 сентября на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД КНР Ван И подчеркнул, что Россия и Китай вместе с большинством членов Совета Безопасности ООН не приемлют американские попытки демонтировать СВПД.