Байден пообещал в случае победы на выборах снять кандидата Трампа в Верховный суд США

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден заявил, что в случае своей победы на выборах в ноябре отзовет выдвижение претендента на пост в Верховный суд, которое в ближайшее время сделает президент-республиканец Дональд Трамп, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если я одержу победу на выборах, кандидатура, предложенная президентом Трампом, должна быть снята. Именно я в качестве нового президента буду определять, кто станет преемником Рут Гинзбург", - заявил демократ в воскресенье на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания NBC. По его словам, нынешний глава государства "дал ясно понять, что рассматривает данный вопрос исключительно через призму власти".

"Я не верю в то, что народ этой страны поддержит попытки протащить эту кандидатуру через Сенат", - продолжал Байден. Он напомнил, что за несколько дней до смерти Гинзбург, которая считалась кумиром либеральной и прогрессивной общественности, говорила своей внучке о желании дожить до президентских выборов, чтобы в случае ее смерти решение о заполнении вакантной должности принимал уже другой президент, а не республиканец Трамп. Байден выразил уверенность, что преемника судьи Гинзбург должны определять новый президент страны и обновленные составы обеих палат Конгресса.

Ранее Трамп заявил о намерении выдвинуть кандидатуру на вакантный пост члена Верховного суда уже на следующей неделе и не дожидаться выборов 3 ноября. По словам президента, короткий список претендентов уже составлен, приоритет отдается женщине. Агентство Reuters сообщало, что в этот список входят придерживающаяся консервативных взглядов Эми Кони Барретт, а также американка кубинского происхождения Барбара Лагоа.

Место в Верховном суде США стало вакантным в пятницу в связи со смертью от рака 87-летней Рут Бейдер Гинзбург. Она была второй по счету женщиной в истории США, ставшей судьей Верховного суда, и находилась на этой должности более 27 лет.

Федеральные судьи в США назначаются пожизненно по представлению главы государства. Соответственно, судейские назначения, осуществляемые каждым президентом, - самая "долгоиграющая" и едва ли не самая важная часть его внутриполитического наследия. В Верховном суде США девять судей, из восьми оставшихся к настоящему моменту пять были назначены президентами-республиканцами, двое из них - Трампом. Выбор кандидата и назначение судьи Верховного суда являются важным решением для действующего президента. Выдвигаемую президентом кандидатуру должен одобрить Сенат Конгресса США, большинство в котором сейчас за республиканцами.