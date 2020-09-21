Трамп заявил о 27 свидетелях, опровергающих приписываемые ему оскорбления ветеранов

Президент США Дональд Трамп заявил, что у него есть 27 свидетелей, которые могут опровергнуть приписываемые ему некорректные высказывания о военнослужащих Первой мировой войны, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Худшая ложь из всех, что я стоял над могилами наших солдат, которых я уважаю, <...> они (СМИ - прим. ТАСС) солгали, что я назвал военнослужащих неудачниками. 27 человек сказали, что такого не происходило, - отметил глава Белого дома в интервью телеканалу Fox News, вышедшем в эфир в воскресенье вечером. - Очень печально это видеть, полная ложь".

Журнал The Atlantic 3 сентября сообщил, что Дональд Трамп в 2018 году отказался отправиться на кладбище в окрестностях Парижа, где похоронены участвовавшие в Первой мировой войне американские военнослужащие. По версии издания, которое ссылается на многочисленные анонимные источники, Трамп сказал, что кладбище "набито неудачниками". Президент опроверг эти утверждения, обвинив авторов статьи во лжи и намерении повлиять на результаты ноябрьских выборов.