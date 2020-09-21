Трамп заявил, что США готовы добиться прогресса по окончательной денуклеаризации КНДР

США намерены добиться прогресса по денуклеаризации КНДР и призывают эту страну к переговорам. Об этом в понедельник заявил в своем обращении к участникам 64-й сессии генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) президент США Дональд Трамп. Текст обращения был зачитан в онлайн-режиме министром энергетики США Дэном Бруйеттом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты по-прежнему готовы добиться окончательной, полностью контролируемой денуклеаризации Северной Кореи. И мы настаиваем на том, чтобы КНДР присоединилась к переговорам на эту тему и тем самым обеспечила более светлое будущее для народа Северной Кореи", - заявил президент США.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля 2019 года. Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын на нем после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ. 30 июня 2019 года между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея.

5 октября минувшего года представители США и КНДР встретились в Швеции, но переговоры на рабочем уровне закончились безрезультатно. Глава делегации КНДР Ким Мён Гиль тогда заявил о провале переговоров. В Госдепартаменте США не согласились с такой оценкой и назвали встречу конструктивной.