США ввели санкции в отношении Мадуро и Минобороны Ирана

Соединенные Штаты вводят новые санкции в отношении Минобороны Ирана, иранской компании Defense Industries Organisation и ее директора, а также нескольких физических и юридических лиц, связанных с иранской программой обогащения урана и создания баллистических ракет. Об этом объявил в понедельник на пресс-конференции госсекретарь США Майкл Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня я рад сообщить о том, что администрация [президента США Дональда] Трампа предпринимает еще больше действий для достижения цели защиты американского народа", - сказал он. "Исполнительный указ президента, о котором было объявлено сегодня, дает нам новые значительные возможности для того, чтобы обеспечить соблюдение оружейного эмбарго ООН и привлечь к ответственности тех, кто стремится обойти санкции ООН" - добавил Помпео.

"Сегодня я сделаю первый шаг в рамках этого нового исполнительного указа, введя санкции против Министерства обороны и логистики Вооруженных сил Ирана, а также иранской Defense Industries Organisation и ее директора", - сообщил госсекретарь США. Как подчеркнули в пресс-службе Госдепартамента, перечисленные лица и организации "участвовали или пытались участвовать в деятельности, которая способствует поставкам, продаже или передаче прямо или косвенно в Иран или из Ирана <...> вооружений и связанных с ним товаров, в том числе запчастей".

Санкции были введены также против президента Венесуэлы Николаса Мадуро в связи с тем, что он, по версии Вашингтона, также причастен к проведению оружейных сделок с Ираном.