Суд в США в январе 2021 года начнет разбирательство по существу иска Tiffany к LVMH

Суд в американском штате Делавэр в январе 2021 года начнет разбирательство по существу дела, касающегося слияния американской ювелирной компании Tiffany с французским концерном по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy). Об этом сообщила в понедельник газета The Wall Street Journal, передает передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Tiffany ранее в текущем месяце подала иск к LVMH. Американская компания обвинила французский концерн в невыполнении обязательств в рамках сделки по их слиянию. Транзакция оценивается более чем в $16 млрд.

В LVMH в прошлом году сообщили о планах приобрести Tiffany. Ожидалось, что сделка будет закрыта в ноябре этого года, однако представители концерна заявили, что в свете пандемии нового коронавируса положение Tiffany ухудшилось. Как полагают в LVMH, это позволяет концерну не выполнять свои обязательства, касающиеся транзакции.

Представители Tiffany рассчитывали, что разбирательство дела по существу начнется до ноября, отмечается в публикации. Представители LVMH добивались того, чтобы начало суда отложили на март или апрель 2021 года.