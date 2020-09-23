Трамп вновь обвинил Китай в начале пандемии COVID-19

Президент США Дональд Трамп на фоне увеличения числа смертей пациентов с коронавирусом в стране до 200 тыс. призвал во вторник помнить, что пандемия пришла из Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Думаю, если бы мы не действовали надлежащим образом, правильно, то было бы 2,5 млн смертей, - сказал он журналистам перед поездкой в штат Пенсильвания. - Цифры были бы значительно больше <...> Вы видели мое выступление для Генеральной Ассамблеи ООН, Китай должен был остановить [коронавирус] на своих границах, не позволить вирусу распространиться по всему миру".

"Это ужасная вещь. Но мы не закрываем страну, мы хорошо работаем в плане открытия страны (экономического восстановления после введенных из-за пандемии санитарных ограничений - прим. ТАСС), рынки растут, - отметил глава Белого дома. - Если бы мы не действовали верно, было бы 2,5 или 3 млн смертей. Эта ужасная вещь [пандемия] не должна была когда-либо произойти. Китай позволил этому случиться, просто помните об этом".

Трамп, выступая в рамках общеполитических дебатов высокого уровня 75-й сессии ГА ООН, заявил, что организации следует привлечь к ответственности Китай за возникновение пандемии. Американский лидер и прежде много раз обвинял власти КНР в том, что они якобы приняли недостаточно активные меры для предотвращения вспышки заболевания.

При этом ранее заместитель министра иностранных дел Китая Лэ Юйчэн в интервью телекомпании NBC подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая".