Отправитель посылки с ядом для Трампа заявила о своей невиновности
Гражданка Канады Паскаль Ферье, которая подозревается в отправке письма с рицином президенту США Дональду Трампу, заявила о своей невиновности. Об этом сообщает телеканал CBC, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.
Как стало известно, во время заседания судья внес ходатайство о невиновности 53-летней канадки от ее имени.
Отмечается, что следующее заседание суда состоится в понедельник, 28 сентября.
Ранее в субботу, 19 сентября, в Белый дом была направлена посылка с ядом на имя Дональда Трампа, однако ее удалось перехватить на пункте проверки.
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