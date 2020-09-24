Трамп не исключает определения исхода предстоящих выборов в Верховном суде США

Американский президент Дональд Трамп допускает, что исход предстоящих в ноябре в стране выборов определит лишь Верховный суд США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Считаю, что это дойдет до Верховного суда. И очень важно, чтобы [в его составе] было девять судей", - заявил Трамп, беседуя в среду в Белом доме с журналистами.

Схожим, но менее прямолинейным образом он высказался на эту тему и во вторник. Тогда Трамп отметил, что стремится как можно скорее заполнить вакансию в составе Верховного суда США в связи с предстоящими выборами. Республиканец Трамп утверждал, что его действия продиктованы махинациями, которые устраивает в преддверии намеченных на 3 ноября выборов Демократическая партия США. Глава американской администрации уточнял, что имеет в виду голосование по почте, которым якобы могут воспользоваться мошенническим образом демократы.

"<...> Считаю, что эта афера, которую проворачивают демократы, окажется на рассмотрении Верховного суда США. И ситуация, при которой [потенциально] будет [раскол в Верховном суде в формате] "четыре на четыре", не хороша, если так окажется", - подчеркнул американский лидер. "Просто на тот случай, если это [дело] окажется более политическим, чем должно быть, очень важно, считаю, чтобы [в Верховном суде] было девять судей", - пояснил он.

Вопрос о нынешнем кадровом назначении возник в связи с тем, что 18 сентября в возрасте 87 лет умерла старейший член Верховного суда США Рут Бейдер Гинзбург. Трамп указал, что намерен официально объявить о выдвижении кандидатуры в состав Верхового суда, которая затем должна быть утверждена Сенатом Конгресса США, в субботу, 26 сентября. Президент выразил уверенность в том, что процедура рассмотрения и утверждения кандидатуры нового члена высшей судебной инстанции в Сенате, где большинство имеют его однопартийцы, окажется короткой. В связи с этим Трамп напомнил, что "республиканцы, большинство из них, уже очень ясно сигнализировали о намерениях" поддержать кандидатуру, которую он выдвинет.

Федеральные судьи в США назначаются пожизненно по представлению главы государства. Таким образом, судейские назначения, осуществляемые президентами, - самая долгоиграющая и едва ли не самая важная часть их внутриполитического наследия. В состав Верховного суда входят девять человек. Из восьми членов суда пять были назначены президентами-республиканцами, двое из них - Трампом. Демократическая партия США требует от Трампа отказаться от планов немедленного заполнения нынешней вакансии в составе суда и предоставить это право победителю ноябрьских президентских выборов.