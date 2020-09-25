Трамп обещает распространить вакцины от коронавируса в течение суток после их одобрения

Разрабатываемые США вакцины от коронавируса могут быть распространены в течение 24 часов после одобрения регуляторами. Об этом заявил в четверг глава американской администрации Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в городе Шарлотт (штат Северная Каролина), передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Трамп утверждал, что с апреля рост числа летальных случаев в США от последствий коронавируса снизился на 85%. "В Европе наблюдается рост почти на 50%, вы видите очень серьезный всплеск", - сказал он.

"Администрация США разрабатывает четыре вакцины за рекордное время. Вакцина будет распространена до конца года или значительно раньше, - отметил президент. - Четыре вакцины находятся на финальной стадии клинических испытаний. Очень многообещающие вакцины, которые будут заранее массово производиться и могут быть распространены в течение 24 часов после одобрения".