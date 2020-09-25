Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 7 млн

США 25 сентября 2020 23:43 (UTC+04:00)
Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 7 млн

Число людей, заразившихся коронавирусом нового типа в США, достигло в пятницу 7 005 746. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, всего в стране от последствий заболевания умерли 203 240 человек, выздоровели 2 710 183 заразившихся. Наибольшее число случаев заражения - 801 006 - выявлено в штате Калифорния. За ним следуют Техас (747 491 выявленных случаев), Флорида (695 887) и Нью-Йорк (453 755).

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 32,2 млн человек, более 983 тыс. умерли.

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