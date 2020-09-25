Число случаев заражения коронавирусом в США превысило 7 млн
Число людей, заразившихся коронавирусом нового типа в США, достигло в пятницу 7 005 746. Об этом свидетельствуют подсчеты Университета Джонса Хопкинса, который ведет их на основе информации федеральных и местных властей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
По его данным, всего в стране от последствий заболевания умерли 203 240 человек, выздоровели 2 710 183 заразившихся. Наибольшее число случаев заражения - 801 006 - выявлено в штате Калифорния. За ним следуют Техас (747 491 выявленных случаев), Флорида (695 887) и Нью-Йорк (453 755).
С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 32,2 млн человек, более 983 тыс. умерли.
Удивительная история нефтяника-героя войны, оставившего надпись на Рейхстаге "Я из Баку. Джавадов" (ФОТО)
Лента новостей
В Азербайджане 75% ядовитых выбросов в атмосферу приходится на долю автомобилей — специалист минэкологии
Грузинский эксперт: Власти Армении, контролирующие сепаратистский режим в Карабахе, перешли красную черту
Эксклюзив со всемирно известным Эдуардом Тополем из израильского Баку, или Вся правда о Фармане Салманове и почему азербайджанцы стали Юриями...
Президент Ильхам Алиев: По данным наших разведисточников, ведется очень серьезная военная подготовка
Издание Berliner Press сообщило о выступлении Президента Ильхама Алиева на общих дебатах 75-й сессии ГА ООН
В Отдельной общевойсковой армии Нахчывана прошло соревнование за звание "Лучшее внештатное химическое отделение" (ФОТО/ВИДЕО)
Чем раньше Армения выведет свои ВС из оккупированных территорий Азербайджана, тем скорее будет урегулирован конфликт - МИД (ФОТО)