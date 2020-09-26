Трамп заявил, что решил, кого выдвинет в Верховный суд

США 26 сентября 2020 04:37 (UTC+04:00)
Трамп заявил, что решил, кого выдвинет в Верховный суд

Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу журналистам, что решил, кого в субботу выдвинет на должность члена Верховного суда, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отвечая на соответствующий вопрос по возвращении из Флориды, президент отметил, что "[решение уже] у него". При этом глава Белого дома не стал подтверждать публикации СМИ, согласно которым речь может идти о судье апелляционного суда Эми Кони Барретт.

"Вы узнаете все завтра [26 сентября]. <...> Они (кандидаты - прим. ТАСС) все замечательные, выдающиеся. Я завтра объявлю [о выдвижении] в Белом доме", - сказал он.

Барретт изначально фигурировала в СМИ в качестве основного претендента на эту должность. По сведениям источников телеканала CNN, многочисленные сотрудники Белого дома в частных беседах указывают на то, что Трамп уже определился с кандидатурой нового члена Верховного суда. При этом телекомпания подчеркивает, что решение американского лидера может быть изменено в последний момент, поэтому до сих пор нельзя с уверенностью говорить о его окончательном выборе.

Место в Верховном суде США стало вакантным 18 сентября в связи со смертью от рака 87-летней Рут Бейдер Гинзбург. Она была второй женщиной в истории США, ставшей судьей Верховного суда, и находилась на этой должности более 27 лет.

Федеральные судьи в США назначаются пожизненно по представлению главы государства. Таким образом, судейские назначения, осуществляемые президентами, - самая "долгоиграющая" и едва ли не самая важная часть их внутриполитического наследия. В состав Верховного суда входят девять человек. Из восьми членов суда пять были назначены президентами-республиканцами, двое из них - Трампом. Демократическая партия США требует от Трампа отказаться от планов немедленного заполнения нынешней вакансии в составе суда и предоставить это право победителю ноябрьских президентских выборов.

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