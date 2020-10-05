Глава Минюста США самоизолировался, несмотря на отсутствие у него коронавируса

Министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр будет некоторое время сохранять режим самоизоляции после того, как заражение новым коронавирусом было выявлено у американского лидера Дональда Трампа. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщил пресс-секретаря Минюста Керри Кьюпек.

По ее словам, Барр "на данный момент" придерживается режима карантина, однако намерен в скором времени вернуться к выполнению своих обязанностей в полном объеме. По ее оценкам, он собирается вернуться на работу в середине недели.

По данным представителя Минюста, с того момента, как стало известно о заражении Трампа, Барр четырежды, в том числе один раз в воскресенье, сдавал тест на наличие инфекции. Их результаты были отрицательными.

Трамп в ночь на пятницу сообщил в Twitter, что у него и у его супруги Меланьи выявлен коронавирус. В пятницу вечером глава государства прибыл в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида в штате Мэриленд. Как пояснила пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, в качестве меры предосторожности Трамп проведет ближайшие дни в этом медицинском учреждении, продолжая работать оттуда. Перед вылетом в госпиталь американский лидер разместил в Twitter видеообращение, в котором заверил, что у него и Меланьи все хорошо.

За последние дни коронавирус был также обнаружен у помощницы президента Хоуп Хикс, бывшего советника Трампа Келлиэнн Конуэй, трех сенаторов-республиканцев, председателя Национального комитета Республиканской партии Ронны Макдэниел, менеджера предвыборной кампании главы Белого дома Уильяма Степина, личного помощника Трампа Ника Луны, трех журналистов из пресс-пула Белого дома.