Трамп покинул медицинский центр, где лечился от COVID-19

Президент США Дональд Трамп покинул Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, где лечился от коронавирусной инфекции, и направляется в Белый дом. Соответствующие кадры в понедельник показали американские телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Американский лидер вышел из здания в медицинской маске в сопровождении охраны. Он не стал отвечать на вопросы журналистов. В настоящее время глава Белого дома направляется в свою резиденцию на вертолете.

Как свидетельствуют кадры, которые транслируют телеканалы, машина уже приземлилась на Южной лужайке Белого дома, где также собрались журналисты президентского пресс-пула.