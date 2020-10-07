Байден заявил, что дебаты нужно отменить, если Трамп не успеет выздороветь

Кандидат в президенты США от Демократической партии Джозеф Байден считает, что необходимо пересмотреть необходимость проведения намеченного на 15 октября следующего раунда предвыборных теледебатов, если его оппонент - действующий американский лидер Дональд Трамп - к моменту их проведения все еще будет заражен новым коронавирусом. Заявление кандидата от демократов приводит во вторник агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Если у него все еще будет COVID-19, нам не следует проводить дебаты", - сказал Байден.

В минувшее воскресенье представитель предвыборного штаба демократа Кейт Бедингфилд заявила в эфире телекомпании ABC, что бывший вице-президент готов будет к переносу дебатов, если того потребует состояние здоровья Трампа. "Мы надеемся на то, что дебаты состоятся в намеченную дату, но, разумеется, подстроимся к любым необходимым изменениям [в графике]", - подчеркнула она. Сам Трамп во вторник подчеркнул, что готов участвовать во втором раунде дебатов.

Первый раунд дебатов Трампа и Байдена состоялся во вторник вечером в Кливленде (штат Огайо). Вторые дебаты Трампа и Байдена намечены на 15 октября в Майами (штат Флорида), третьи - на 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси). Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.

В ночь на 2 октября Трамп сообщил в Twitter, что у него и у его супруги выявлен коронавирус. Позже в тот день глава государства прибыл в медицинский центр имени Уолтера Рида в городе Бетесда (штат Мэриленд). В понедельник Трамп покинул госпиталь и вернулся в Белый дом. Его лечащий врач Шон Конли проинформировал, что состояние здоровья президента США позволяет безбоязненно выписать его из медучреждения.