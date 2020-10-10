Трамп подтвердил, что выступит на предвыборном митинге 12 октября

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 12 октября, впервые с момента выявления у него нового коронавируса выступит на предвыборном митинге в городе Сэнфорд в штате Флорида. Свое присутствие Трамп позднее сам подтвердил у себя в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Буду в Сэнфорде во Флориде в понедельник на очень крупном митинге", - написал он, прикрепив ссылку на анонс события на сайте штаба.

В четверг вечером Трамп в интервью телеканалу Fox News указывал на то, что 10 октября собирается провести митинг перед своими сторонниками во Флориде. Однако пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни в пятницу утром отметила, что подготовка к проведению такого мероприятия сопряжена с рядом трудностей.

Лечащий врач президента США Шон Конли ранее отмечал, что у Трампа не наблюдается признаков прогрессирования заболевания, вызванного коронавирусом. По его мнению, Трамп, по всей видимости, прекратит представлять опасность заражения окружающих коронавирусом в субботу.