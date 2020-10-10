США подписали соглашение с AstraZeneca о разработке лекарства от COVID-19

Министерство здравоохранения и социальных служб США подписали соглашение с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca о разработке лекарства, которое представляет собой коктейль из антител, для лечения коронавирусной инфекции. Об этом сообщает в пятницу агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что схожим классом препаратов лечили президента США Дональда Трампа.

Кроме того, на проведение двух клинических испытаний третей фазы и поставку доз лекарства в США Минздрав страны выделит $486 млн.

Начиная с конца 2020 года компания планирует поставить до 100 тыс. доз лекарства, а в 2021 году в рамках отдельного соглашения США смогут приобрести дополнительно до 1 млн доз.

Третья фаза испытаний вакцины, которую AstraZeneca разрабатывает совместно с учеными из Оксфордского университета, началась в США в конце августа, однако испытания были приостановлены 14 сентября в связи с изучением обстоятельств появления у одной из участниц тестирования в Великобритании побочного эффекта.

Власти США предоставили AstraZeneca $1,2 млрд на разработку вакцины от коронавируса. Кроме того, вашингтонская администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн - Johnson & Johnson.