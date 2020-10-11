Байден заявил, что благодаря Трампу миллиардеры богатеют во время пандемии

Кандидат в президенты США от демократов Джозеф Байден возложил на своего соперника на выборах - республиканца Дональда Трампа - ответственность за глубокий разрыв в преодолении самыми богатыми и бедными американцами последствий пандемии коронавируса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

На этом Байден акцентировал внимание в субботу, выступая на предвыборном митинге в городе Эри (штат Пенсильвания).

"С начала пандемии в этой стране были безвозвратно сокращены 11 млн рабочих мест, включая 40 тыс. в промышленном секторе Пенсильвании", - отметил демократ. По его оценке, Трамп может стать первым американским лидером со времен 31-го президента Герберта Гувера (1929-1933), за время правления которого количество рабочих мест в стране уменьшилось.

Байден назвал нынешний этап восстановления американской экономики от последствий пандемии "одним из самых неравноправных в истории".

"100 миллиардеров в самый разгар пандемии заработали дополнительно $300 млрд, а самые малоимущие в нашей стране скатились вниз еще глубже. И все это из-за того, что нынешний президент смотрит на мир через призму Пятой авеню в Нью-Йорке", - продолжал политик, имея в виду место концентрации наиболее престижных магазинов и жилья мегаполиса.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 36,8 млн человек, свыше 1,06 млн умерли. По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сводок американских властей, Всемирной организации здравоохранения и других официальных источников, в США всего зафиксированы более 7,70 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 214 286 человек. По обоим показателям Соединенные Штаты занимают первое место в мире.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей Конгресса, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти.