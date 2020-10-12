Трамп ответил на заявление Фаучи о несогласованном использовании его слов

Президент США Дональд Трамп ответил на заявление главного инфекциониста США Энтони Фаучи о том, что его слова были использованы в предвыборной рекламе Трампа без разрешения. Об этом он пишет у себя в Twitter, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

«Это действительно слова самого доктора Фаучи. «Мы проделали «феноменальную» работу, по мнению некоторых губернаторов. Многие с этим согласны... А теперь с опережением всех прогнозов готовятся вакцины и лекарства»! » — говорится в сообщении.

Ранее главный инфекционист Энтони Фаучи США заявил, что не соглашался участвовать в предвыборной рекламе Трампа.