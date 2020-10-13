Лесной пожар перекинулся на территорию базы ВС США в Колорадо

Лесной пожар в штате Колорадо перекинулся на территорию базы Армии (сухопутных войск) ВС США Форт-Карсон. Об этом сообщила в понедельник газета The Denver Post, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, пожар, начавшийся 11 октября в окрестностях военного объекта, перекинулся на территорию его учебно-полевой зоны. По данным представителей базы американских ВС, к настоящему моменту выгорело около 240 гектаров земли. Они уточнили, что в тушении огня задействованы более 100 пожарных.

Сооружения, находящиеся на территории базы, не пострадали, также нет пострадавших и жертв среди личного состава. Причины возгорания устанавливаются.

Национальный межведомственный пожарный центр, базирующийся в штате Айдахо, сообщал ранее о том, что всего в 12 американских штатах США зафиксированы более 70 крупных природных пожаров. В общей сложности в 2020 году из-за природных пожаров выгорело более 3,2 млн га земли. 16 сентября агентство Associated Press сообщало, что дым от природных пожаров на западе США достиг не только Восточного побережья страны, но и ряда государств Северной Европы. Агентство ссылалось на ученых и снимки, сделанные со спутников.