Американская компания Johnson & Johnson приостановила испытания вакцины от коронавируса нового типа из-за выявленной "необъяснимой болезни" одного из участников. Соответствующее заявление размещено в понедельник на сайте компании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы временно приостановили дальнейшую [раздачу] доз вакцины от [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 в рамках всех наших испытаний, включая третью фазу, из-за необъяснимого заболевания у участника испытаний", - говорится в пресс-релизе. Как отметили в компании, проверка и оценка состояния заболевшего проводится Независимым комитетом по мониторингу данных и безопасности субъектов исследования (DSMB), а также рядом медицинских специалистов.

Согласно данным, представленным 25 сентября на сайте электронной научной библиотеки medRxiv, разрабатываемая американской компанией вакцина вызвала устойчивый иммунный ответ в ходе первой фазы и первого этапа второй фазы клинических испытаний.

23 сентября Johnson & Johnson приступила к третьему этапу клинических испытаний своей вакцины. В исследовании принимают участие 60 тыс. добровольцев в восьми странах на трех континентах. В компании надеются, что если вакцина докажет свою эффективность и безопасность, то первые партии будут доступны для сертификации уже в начале 2021 года.

Власти США предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Кроме того, вашингтонская администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн - Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в США также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация США инвестировала в эти проекты $12 млрд.