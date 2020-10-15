Трамп упрекнул Twitter за блокировку аккаунта пресс-секретаря Белого дома

Президент США Дональд Трамп в среду выразил недовольство тем, что администрация Twitter заблокировала аккаунт пресс-секретаря Белого дома Кейли Макинэни в этой социальной сети, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как пишет газета New York Post, ранее руководство Twitter ограничило доступ Макинэни к ее личному аккаунту. Согласно сообщению, учетная запись была заблокирована в связи с тем, что пресс-секретарь Трампа на своей странице разместила публикацию New York Post о конфиденциальной переписке Хантера Байдена, сына кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена, с советником руководства украинской компании Burisma Вадимом Пожарским.

Ранее Twitter и Facebook ограничили распространение на своих платформах данного материала. Представитель Facebook Энди Стоун пояснил, что публикация "подпадает под категорию материалов, которые требуется проверять на предмет подлинности фактов сторонними партнерами" соцсети. В Twitter же заявили, что в статье New York Post представлена личная и конфиденциальная информация, что "нарушает правила" социальной сети.

"Я слышал, я не знаю точно, но они сказали про Кейли Макинэни. <...> Они закрыли ее аккаунт. Она пресс-секретарь Белого дома. Потому что она сообщает правду, они закрыли ее аккаунт", - сказал американский президент, выступая перед сторонниками в штате Айова. Трансляцию мероприятия вели американские новостные телеканалы.

Как пишет New York Post, в Twitter Макинэни сообщили, что ее учетная запись была заблокирована в связи с нарушением правила "о запрете на распространение материалов, полученных путем взлома".