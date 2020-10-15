TikTok просит суд заблокировать решение об ограничении работы соцсети в США

Владельцы TikTok просят суд в Вашингтоне заблокировать вступление в силу решения американской администрации об ограничении работы приложения этой социальной сети на территории США. Об этом сообщило в среду агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как ранее заявлял торговый представитель США высокого ранга, американские власти с 12 ноября планируют начать ограничивать работу TikTok в стране, если к этому моменту не будет заключена сделка по продаже американского сегмента социальной сети. По данным Bloomberg, представитель соцсети на судебных слушаниях в прошлом месяце говорил, что для властей США "нет смысла" запрещать работу приложения, пока владельцы TikTok все еще ведут переговоры по заключению соответствующей сделки.

В конце сентября суд временно заблокировал вступление в силу решения американской администрации об удалении TikTok из магазинов приложений Google и Apple. Запрет на скачивание приложения должен был вступить в силу 27 сентября.

19 сентября президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что одобрил сделку по приобретению американского сегмента TikTok компаниями Oracle и Walmart. Позже он уточнил, что дал лишь "предварительное согласие" на указанную транзакцию.

Опасения администрации США в отношении TikTok связаны с утверждениями, что ее руководство занимается пропагандой и передает данные пользователей китайским властям. В августе Трамп подписал исполнительный указ, обязующий китайскую фирму ByteDance, которой принадлежит TikTok, отказаться от всех связанных с соцсетью активов на территории США. Согласно последним оценкам, число пользователей TikTok превышает 800 млн человек. Этой социальной сетью пользуются жители почти 150 стран.