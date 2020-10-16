В США за сутки выявили рекордное с июля количество новых случаев заражения коронавирусом

Свыше 62 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом было выявлено в Соединенных Штатах, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как пишет газета The Washington Post, это максимальный суточный прирост с 31 июля, когда число заразившихся увеличилось за 24 часа на 66 тыс.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, в США всего зафиксировано более 7,9 млн случаев заражения. От осложнений, вызванных инфекцией, умерли свыше 217 тыс. человек. По двум этим показателям страна занимает первое место в мире.

Президент США Дональд Трамп в четверг в интервью телеканалу Fox Business заявил, что не станет вводить жесткие ограничительные меры в случае повторной вспышки заболевания на территории страны. Он также отметил, что отечественная вакцина от коронавируса, скорее всего, будет готова к концу текущего года. Кроме того, президент вновь указал на эффективность использования при лечении экспериментальной сыворотки на основе антител, произведенной американской компанией Regeneron Pharmaceuticals.