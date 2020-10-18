Трамп считает, что в случае избрания Байдена создание вакцины в США замедлится

Президент США Дональда Трамп обвинил своего соперника на предстоящих выборах главы государства от демократов Джозефа Байдена в том, что в случае его победы создание вакцины в США замедлится, а пандемия в результате продлится дольше, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Байден закроет страну (восстановит жесткие санитарные ограничения - прим. ТАСС), отсрочит создание вакцины и продлит пандемию", - заявил американский лидер, выступая в субботу перед сторонниками в штате Мичиган.

Ранее президент США сообщал, что вакцина будет готова в США лишь после намеченных на 3 ноября всеобщих выборов, поскольку процессу мешает политическая конъюнктура. До этого Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов США объявило о том, что хочет ужесточить стандарты, которым должна соответствовать вакцина от коронавируса для ее одобрения регулятором. Трамп в ответ раскритиковал действия ведомства, обвинив его в политизированности.

Власти США предоставили $1,2 млрд британско-шведской фармацевтической компании AstraZeneca, которая разрабатывает вакцину совместно с учеными из Оксфордского университета (Великобритания). Кроме того, вашингтонская администрация направила на эти цели $486 млн американской биотехнологической компании Moderna и $456 млн - Johnson & Johnson. Созданием вакцины от коронавируса в Соединенных Штатах также занимаются компании Merck и Pfizer. По данным Белого дома, в общей сложности администрация США инвестировала в эти проекты $12 млрд.

Трамп ранее неоднократно заявлял, что американская вакцина от коронавируса будет готова в ближайшее время, и не исключал, что это может произойти до выборов.