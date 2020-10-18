Трамп назвал "ужасной и нечестной" модератора его предстоящих дебатов с Байденом

Президент США Дональд Трамп назвал модератора его предстоящих теледебатов с соперником на ноябрьских выборах демократом Джозефом Байденом "ужасной и нечестной", однако отметил, что все равно будет в них участвовать. Соответствующую запись он разместил в субботу на своей странице в Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Трамп прикрепил к своему сообщению ссылку на статью, в которой утверждается, что журналистка телеканала CBS Кристен Уэлкер, которая будет вести дебаты, имеет прочные симпатии к Демократической партии, хотя в настоящий момент и не зарегистрирована в качестве их сторонницы. "Она всегда была ужасной и нечестной, как и большинство репортеров лживых СМИ, но я все равно сыграю в эту игру", - написал американский лидер.

Первый раунд дебатов в рамках текущей президентской избирательной кампании состоялся 29 сентября в Кливленде (штат Огайо). Второй раунд был отменен в связи с заражением Трампа коронавирусом нового типа. Следующие - планировавшиеся как третьи - дебаты Трампа и Байдена пройдут 22 октября в Нэшвилле (штат Теннесси).

Всеобщие выборы в США состоятся 3 ноября. На них будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, а также губернаторы 13 штатов и территорий.