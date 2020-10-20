Трамп призвал ФБР провести расследование в отношении Байдена

Президент США Дональд Трамп в понедельник призвал Федеральное бюро расследований (ФБР) США к изучению деятельности Байдена. Об этом сообщило агентство Reuters, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Агентство не уточняет, о ком идет речь: о кандидате в президенты США Джозефе Байдене или его сыне Хантере.