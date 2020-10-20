Свыше 30 млн человек проголосовали досрочно на выборах в США

Свыше 30 млн граждан США проголосовали досрочно на предстоящих в ноябре всеобщих выборах. Соответствующие подсчеты опубликованы в понедельник на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В общей сложности, по его информации, в США досрочно проголосовали уже 30 242 866 человек. Штатом, лидирующим по числу избирателей, досрочно отдавших свой голос на выборах, остается Техас, где проголосовали уже 4 064 685 американцев. Следом идут штаты Калифорния (3 037 970), Флорида (2 509 245) и Северная Каролина (1 526 973). Количество досрочно сделавших свой выбор превышает один миллион человек в штатах Джорджия, Мичиган, Вирджиния и Нью-Джерси.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.