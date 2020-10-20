Трамп снова пообещал вывести американские войска из Афганистана

Президент США Дональд Трамп вновь пообещал вывести американские войска из Афганистана. Соответствующее заявление он сделал в рамках предвыборного митинга в Аризоне, передает Trend со ссылкой на Gazeta.ru.

Глава Белого дома отметил, что ВС США начали покидать территорию Афганистана.

«Между прочим, мы уходим, все уходит, все они возвращаются обратно», — подчеркнул Трамп.

Американский лидер говорил о завершении военных действий США в Ираке и Афганистане в ходе своей предвыборной кампании. Это был ключевой тезис его обещаний.