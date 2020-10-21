Трамп в шутку обвинил Хиллари Клинтон в отключении микрофона во время своего выступления

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Пенсильвания столкнулся с неполадками в технике, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Примерно через 20 минут после начала предвыборного митинга произошел сбой, который привел к отказу микрофона. Однако спустя минуту устройство снова заработало.

"Микрофон работает? Да, - продолжил Трамп общение с группой поддержки. - Интересно, кто это сделал? Не верю, что это Джо (кандидат на выборах от Демократической партии Джозеф Байден - здесь и далее прим. ТАСС)". "А вы знаете, кто? Криводушная Хиллари (соперница Трампа на выборах 2016 года экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон). Я думаю, что это, возможно, Хиллари", - пошутил глава Белого дома, вызвав смех присутствовавших.