Трамп: США объявят о готовности своей вакцины от коронавируса в течение недель

Соединенные Штаты объявят о готовности американской вакцины от нового коронавируса в течение нескольких недель. С таким обещанием выступил в четверг президент США Дональд Трамп во время заключительного раунда предвыборных теледебатов с кандидатом от демократов Джозефом Байденом в Университете Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси). Трансляцию дебатов ведут центральные телеканалы, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"У нас есть вакцина, которая скоро появится. Она готова. Об этом будет объявлено в течение недель, и она будет распространена [среди американцев]", - утверждал глава государства. Он напомнил, что вопросами распространения вакцины в стране занимается Пентагон.

Ведущая дебатов корреспондент телеканала NBC Кристен Уэлкер попросила главу Белого дома пояснить, почему занимающиеся вопросами разработки вакцины должностные лица заявляют о том, что американцы получат ее не раньше 2021 года. "Нет, я думаю, что мои сроки более точные. Я не знаю, рассчитывают ли они на военнослужащих [в деле распространения вакцины] так, как я", - ответил Трамп. По его версии, ВС страны "очень легко" смогут распространить вакцину среди американцев.

"Мы рассчитываем на 100 млн доз, как только мы получим вакцину", - заключил президент.