Трамп и Байден ушли с теледебатов, не попрощавшись

Президент США Дональд Трамп и кандидат на пост главы государства от Демократической партии Джозеф Байден в четверг ушли со сцены конференц-зала Университета Белмонт, где прошли их полуторачасовые теледебаты, не попрощавшись, передает Trend со ссылкой на ТАСС. Сразу после завершения дебатов на сцену к Трампу и Байдену поднялись их супруги. Джилл Байден обняла своего мужа, Меланья обменялась несколькими словами с Дональдом Трампом. Несколько секунд обе пары постояли на сцене, а затем прошли за кулисы в противоположные стороны.

Нынешние теледебаты стали последними перед предстоящими 3 ноября выборами, на которых будут избираться президент и вице-президент, все 435 членов Палаты представителей и треть Сената Конгресса, губернаторы 13 штатов и территорий.