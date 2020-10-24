США усилят группировку катеров в Тихом океане для противодействия КНР

Береговая охрана США направит катера быстрого реагирования в западную часть Тихого океана для противодействия незаконному, по мнению Вашингтона, промыслу Китая в регионе. Об этом говорится в распространенном в пятницу пресс-службой Белого дома заявлении помощника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Китай ведет незаконный, нерегулируемый и недекларируемый рыбный промысел и преследует суда, ведущие [добычу] в эксклюзивных экономических зонах других стран в Индо-Тихоокеанском регионе, угрожая нашему суверенитету, суверенитету наших тихоокеанских соседей и региональной стабильности", - утверждал помощник президента.

"Береговая охрана США продолжает модернизацию и наращивание возможностей своего флота катеров, которые играют важную роль в обеспечении наших национальных интересов. Для этого Береговая охрана разместит катера быстрого реагирования в западной части Тихого океана", - отмечается в заявлении.

По словам О'Брайена, в 2021 финансовом году (начался 1 октября) администрация США рассмотрит возможность размещения данных катеров в Американском Самоа. Кроме того, США допускают расширение присутствия в южной части Тихого океана.