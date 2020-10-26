ВВС США атаковали позиции талибов в Афганистане

Американские боевые самолеты атаковали позиции сторонников радикального движения "Талибан" в провинции Вардак, расположенной в центре страны. Об этом в понедельник сообщил афганский телеканал 1 TV, цитируя заявление представителя сил США в Афганистане полковника Сонни Леггетта, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его словам, самолеты США в ночь с воскресенья на понедельник "нанесли точечный удар по позициям талибов в уезде Нерх провинции Вардак". Как отметил Леггетт, в результате атаки были уничтожены пять боевиков "Талибана".