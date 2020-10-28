Трамп пообещал сделать бесплатным лечение в США COVID-19 препаратом от Regeneron

Администрация США работает над тем, чтобы сделать бесплатным для американцев лечение COVID-19 препаратом от американской фармацевтической компании Regeneron Pharmaceuticals. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая перед своими сторонниками в штате Висконсин. Его выступление транслировали американские новостные телекомпании, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Я работаю над внедрением [в обычные поликлиники] передовых методов лечения [COVID-19], которые использовались, когда я находился в госпитале. Мы работаем над тем, чтобы сделать бесплатными для нуждающихся препараты Regeneron Pharmaceuticals и замечательной компании Eli Lilly and Company, которые производят похожие лекарства на основе антител", - отметил президент, который ранее заразился коронавирусом.

"Я не очень хорошо себя чувствовал, а когда я принял это (препарат от Regeneron - прим. ТАСС), проснулся на следующее утро и почувствовал, что могу покорить весь мир. "Выпустите меня отсюда!" - сказал я [врачам]", - добавил американский лидер, который вновь обещал, что вакцина от инфекции будет разработана в ближайшее время.

Как сообщал ранее лечащий врач Трампа Шон Конли, после выявления коронавируса американский лидер принимал экспериментальную сыворотку на основе антител, произведенную Regeneron Pharmaceuticals. Трамп неоднократно заявлял, что почувствовал себя суперменом после того, как принял препарат.