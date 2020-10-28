Сайт предвыборного штаба Трампа взломали

Неизвестные взломали во вторник сайт избирательного штаба президента США Дональда Трампа, через некоторое время его удалось восстановить. Об этом сообщил в Twitter пресс-секретарь избирательной кампании главы государства Тим Мертау, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Ранее этим вечером сайт избирательного штаба Трампа был взломан, и мы работаем с правоохранительными органами над расследованием источника атаки. Доступ к конфиденциальным данным [хакерами] не был получен в связи с тем, что они, по сути, не хранятся на сайте. Сайт восстановлен", - написал Мертау.

В течение некоторого времени пользователи, которые заходили на сайт избирательного штаба американского лидера, видели страницу с уведомлением о том, что ресурс взломан. "Мир устал от лживых новостей, ежедневно распространяемых президентом Дональдом Трампом. Пришло время позволить миру узнать правду. Были взломаны несколько устройств, которые дали полный доступ к Трампу и его родственникам", - утверждали неизвестные. Хакеры, по их версии, смогли получить доступ к "секретной информации", согласно которой вашингтонская администрация якобы причастна к "возникновению коронавируса", а глава Белого дома вступил в сговор с иностранными государствами, чтобы изменить итоги выборов. На странице также были указаны адреса электронных кошельков криптовалют.