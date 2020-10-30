Xiaomi изгнала Apple из тройки лидеров по продажам смартфонов в мире

Экономисты подвели итоги продаж гаджетов в мире за третий квартал текущего 2020 года. Как сообщает Yonhap News, южнокорейский гигант Samsung Electronics вернул себе первенство на мировом рынке смартфонов, передает Trend со ссылкой на Прайм.

Как отмечается в исследовании, в июле-сентябре доля южнокорейской компании на рынке составила 22%. На втором месте китайский Huawei, у него 14%. Замыкает топ-3 продавцов смартфонов китайский Xiaomi — 13% продаж.

А вот американская компания Apple вылетела из первой тройки и с долей продаж в 11% заняла четвертое место.

На пятом месте китайский производитель OPPO с долей в 8%.

По мнению аналитиков рынка, Samsung Electronics вырвалась вперед из-за хороших продажа флагмана Galaxy Note 20, а также телефонов серии Galaxy A и Galaxy M.

Всего в мире за третий квартал было продано 366 млн смартфонов. Это на 32% больше, чем в июле-сентябре 2019 года.