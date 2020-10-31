ФБР утверждает, что хакеры Ирана получили данные об избирателях как минимум в одном штате

Иранские хакеры в результате кибератаки смогли получить сведения о регистрации избирателей как минимум из одного американского штата. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении Федерального бюро расследований (ФБР) и Агентства по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности США, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В нем отмечается, что электронные взломщики из исламской республики "успешно получили данные о регистрации избирателей по меньшей мере из одного штата". В тексте не указывается, о каком именно штате идет речь. В Вашингтоне утверждают, что иранские хакеры "атакуют сайты американских штатов, в том числе избирательные ресурсы". При этом в заявлении говорится, что не ко всем кибератакам на правительственные порталы США причастен Тегеран.