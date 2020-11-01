Губернатор Нью-Йорка ввел трехдневный карантин для всех приезжающих

Все без исключения приезжающие в штат Нью-Йорк из других американских штатов обязаны пройти трехдневный карантин и после этого сдать анализ на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщил в субботу губернатор штата Эндрю Куомо на пресс-конференции, трансляция которой велась в его Twitter, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Куомо информировал о решении отменить прежний режим, обязывающий проходить 14-дневный карантин всех прибывающих в Нью-Йорк из 43 других штатов и территорий страны. "Карантинного списка и количественных показателей не будет. Мы вводим единое правило для страны", - подчеркнул губернатор, сославшись на рекомендации, полученные от медэкспертов мирового класса.

"По прибытии в Нью-Йорк вам нужно пройти трехдневный карантин и сдать анализ на четвертый день. Если результаты анализа окажутся отрицательными, то, хвала господу, вы выходите из карантина. Если вы решаете не делать тест, то остаетесь в карантине на 14 дней", - пояснил Куомо. Правило касается всех приезжих, включая жителей Нью-Йорка, возвращающихся домой из других мест.

Как информировал губернатор, в пятницу в Нью-Йорке анализы сдали 136 962 человека, результаты 2 049 были положительными (1,49%). Госпитализирован за день 1 121 человек. Подтверждено восемь летальных исходов.