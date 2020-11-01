Опрос: Трамп незначительно сократил отставание от Байдена по уровню поддержки

Президент США Дональд Трамп сократил на один процентный пункт отставание по уровню общественной поддержки от своего оппонента - кандидата на высший государственный пост от демократов Джозефа Байдена. Об этом свидетельствуют опубликованные в воскресенье результаты опроса общественного мнения, проведенного по заказу газеты The Wall Street Journal и телекомпании NBC, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Согласно его данным, разрыв между кандидатами сократился на 1 п. п. и составил 10 п. п. Если бы президентские выборы проводились сейчас, за Трампа свой голос готовы были бы отдать 42% американцев. За Байдена проголосовали бы 52% избирателей. Результаты аналогичного опроса, проведенного The Wall Street Journal и NBC в середине октября, продемонстрировали практически такой же расклад. Трампа тогда готовы были поддержать 42% респондентов, а Байдена - 53%.

Преимущество демократа гораздо сильнее уменьшилось в 12 так называемых колеблющихся штатах, где до последнего нет ясности, какая партия и какой кандидат одержат верх на выборах. В этих штатах, согласно опросу, Байден располагает поддержкой 51% избирателей, а Трамп - 45%. Интервал составляет 6 п. п. по сравнению с 10 п. п. в середине октября. Эксперты издания обращают внимание на то, что уровень поддержки демократа среди выходцев из стран Латинской Америки достигает 62% по сравнению с 29% у республиканца. В 2016 году расклад между демократом Хиллари Клинтон и Трампом был почти идентичным (66% и 28%), что не помешало республиканцу одержать победу на президентских выборах.

Опрос проводился среди 1 тыс. зарегистрированных избирателей с 29 по 31 октября. Погрешность составляет 3,1 п. п.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избираться президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также представители местных органов власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Трамп и демократ Байден. Для победы кандидату нужно заручиться 270 голосами членов коллегии выборщиков из 538. Число выборщиков в коллегии равно общему числу членов Сената (100) и Палаты представителей (435) Конгресса США. Кроме того, в нее введены три представителя от столичного федерального округа Колумбия. Инаугурация президента США должна пройти 20 января 2021 года.