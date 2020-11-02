В Нью-Йорке более 1,1 млн человек проголосовали досрочно

США 2 ноября 2020 04:58 (UTC+04:00)
В Нью-Йорке более 1,1 млн человек проголосовали досрочно

Более 1,1 млн человек проголосовали досрочно в городе Нью-Йорк на всеобщих выборах в США, намеченных на 3 ноября. Об этом сообщила в воскресенье в Twitter избирательная комиссия мегаполиса, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Досрочное очное голосование началось в Нью-Йорке 24 октября и завершилось 1 ноября. Согласно последним данным избиркома, в городе досрочно отдали свой голос на участках 1 119 056 человек. Самая высокая явка наблюдалась в районе Бруклин - 373 270 проголосовавших. Следом идут Куинс (более 250,08 тыс. человек), Манхэттен (более 238,5 тыс. человек), Бронкс (свыше 153,07 тыс.) и Стейтен-Айленд (свыше 104,04 тыс.).

В США, по оценкам портала United States Elections Project, созданного профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, досрочно проголосовали уже более 93,2 млн человек, в том числе по почте. Штатом, лидирующим по числу избирателей, досрочно отдавших свой голос на выборах, стала Калифорния, где проголосовали 10 579 368 американцев. В Техасе - 9 718 648. Следом идут штаты Флорида (8,7 млн) и Северная Каролина (4,53 млн).

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов Палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден.

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