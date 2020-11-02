Пентагон отзывает и меняет военных атташе в Африке, Европе и на Ближнем Востоке

Министерство обороны США, не афишируя свои действия, приступило к отзыву и замене с понижением в звании военных атташе в американских посольствах в ряде стран мира. Об этом сообщила в воскресенье в своей электронной версии газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По данным ее источников, упомянутые выше решения приняты в соответствии с законом от 2017 года, который обязывает Пентагон сократить 110 человек в звании генерала или адмирала к декабрю 2022 года. Еще одной причиной названа геополитическая ситуация, диктующая усиление сдерживания России и Китая. Газета приводит распоряжение главы Минобороны США Марка Эспера от 24 августа о том, чтобы на должности военных атташе в Великобритании, Турции, Саудовской Аравии, Объединенных Арабских Эмиратах, Кувейте, Египте, Пакистане и Ираке назначали старших офицеров в звании полковников и капитанов первого ранга, а не генералов и адмиралов. Пентагон отозвал атташе в Гане, Экваториальной Гвинее и ряде других западноафриканских государствах.

В Пентагоне в ответ на запрос газеты о комментарии сослались на Стратегию национальной обороны, которая обозначила три основные категории угроз, с которыми, по мнению Вашингтона, сталкиваются на данном этапе Соединенные Штаты. Речь идет о так называемых ревизионистски настроенных державах, к числу которых отнесли Россию и Китай, "режимах-изгоях" в лице Ирана и КНДР, а также террористических организациях и международных преступных группировках.

Согласно публикации, действия Минобороны вызывают сопротивление со стороны республиканцев и демократов в Конгрессе, а также должностных лиц в других ведомствах правительства США. Они считают данную идею близорукой и способной навредить отношениям с ключевыми союзниками, а также сотрудничеству в борьбе с терроризмом. С точки зрения оппонентов, такие шаги могут скорее содействовать влиянию РФ и КНР в Африке и на Ближнем Востоке, отмечает издание.