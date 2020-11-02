В Госдепе заявили, что возможность санкций США в отношении Турции из-за С-400 остается
Возможность введения США санкций против Турции в связи с приобретением российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 остается. Об этом заявил в понедельник на телефонном брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
"Что касается санкций, то эта возможность всегда рассматривалась. Нет какого-то заранее определенного времени или срока для рассмотрения этого вопроса или введения санкций. Мы стремились их избежать, потому что Турция находится в союзе с нами и НАТО. Но я бы сказал, что неправильно было бы также предполагать, что они больше не стоят на повестке дня", - заявил американский дипломат.
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