В Госдепе заявили, что возможность санкций США в отношении Турции из-за С-400 остается

Возможность введения США санкций против Турции в связи с приобретением российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 остается. Об этом заявил в понедельник на телефонном брифинге для журналистов помощник госсекретаря США по военно-политическим делам Кларк Купер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Что касается санкций, то эта возможность всегда рассматривалась. Нет какого-то заранее определенного времени или срока для рассмотрения этого вопроса или введения санкций. Мы стремились их избежать, потому что Турция находится в союзе с нами и НАТО. Но я бы сказал, что неправильно было бы также предполагать, что они больше не стоят на повестке дня", - заявил американский дипломат.