Биржевые индексы в Нью-Йорке в канун выборов в США продемонстрировали позитивную динамику

Ключевые индексы на Нью-Йоркской фондовой бирже в понедельник к закрытию сессии продемонстрировали уверенный рост, следует из данных, размещенных на сайте торговой площадки.

Промышленный индекс Dow Jones поднялся на 423,45 пункта (1,60%) и остановился на уровне 26 925,05. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, вырос на 40,28 пункта (1,23%), до отметки 3 310,24. Индекс электронной биржи Nasdaq поднялся на 46,02 пункта (0,42%), до уровня 10 957,61.

Котировки компании Microsoft упали на 0,62%, Apple - на 0,75%, акции Alphabet выросли на 0,04%.

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть марки WTI к закрытию сессии выросла на 0,73%, до $37,08 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото выросла на 0,18%, до $1 895,90 за тройскую унцию.