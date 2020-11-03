У отеля в Вашингтоне произошла стрельба

Никто не пострадал в результате стрельбы во вторник около вашингтонской гостиницы Holiday Inn Capitol. Об этом сообщили в полиции столичного округа Колумбия, куда ранее поступили сообщения о "звуках стрельбы" в районе этого отеля, Trend со ссылкой на ТАСС.

"Поступали сообщения о звуках стрельбы в данном районе около 18:37. Сообщений о пострадавших нет", - сказал в понедельник вечером корреспонденту ТАСС представитель пресс-службы полиции.