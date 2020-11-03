На Восточном побережье США открылись первые избирательные участки

Первые избирательные участки открылись в 06:00 в штатах Коннектикут, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Йорк и Вирджиния на Восточном побережье США. Через час избирательные участки начнут работу в других штатах на востоке страны, а также в столичном округе Колумбия, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

В большинстве штатов на голосование отводится 12-14 часов, причем зачастую избирателям предоставляется право отдать голос даже после закрытия участков, если к этому моменту они уже стояли в очереди. Почти в половине штатов участки прекратят работу в 19:00, в большинстве - в 20:00. Наиболее длительный период - 15 часов - отведен для голосования в штате Нью-Йорк, где участки закроются в 21:00.