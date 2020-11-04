Избирательные участки завершают работу в Индиане и Кентукки

Голосование в рамках всеобщих выборов в США завершается в штатах Индиана и Кентукки. Избирательные участки в этих двух штатах должны закрыться во вторник в 18:00 по местному времени. Однако голосование там может быть продлено, в частности, из-за возможного большого наплыва избирателей и возникновения очередей, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

И Индиана, и Кентукки традиционно поддерживают на выборах Республиканскую партию США, которую представляет президент Дональд Трамп. Индиана дает кандидату в президенты США 11 голосов выборщиков из 270 необходимых для победы, Кентукки - 8.