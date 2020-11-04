Трамп лидирует в штатах Кентукки, Индиана и Нью-Гэмпшир

Президент США Дональд Трамп лидирует в трех штатах по итогам подсчета 1% голосов. Об этом во вторник сообщил телеканал Fox News, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По его данным, в штате Индиана, который дает 11 голосов выборщиков, Трамп выигрывает с соотношением 68,6% против 29,7%, в Кентукки (8 выборщиков) - 68,1% против 30,4% и в Нью-Гэмпшире (4 выборщика) - 61,5% против 38,5%.